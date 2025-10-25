男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が、25日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、東京ディズニーリゾートとのコラボ秘話を明かした。7〜9月に開催された「サマー・クールオフatTokyoDisneyResort」で、アトラクションやパレードにミセスが楽曲「CarryingHappiness」を提供した。日本人アーティストの起用は史上初だという。大きすぎるオファーに、ボーカル＆ギター大森元貴（29）は