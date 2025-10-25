◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の４番・佐藤輝明内野手が決勝打を放った。森下の遊ゴロの間に同点として迎えた６回１死三塁。初対戦となったソフトバンク・有原に対して、第３打席で右中間への適時二塁打をマークした。それまでは空振り三振、一ゴロと凡退していただけに「３回目でイメージをつかめた。１点入って、次の１点を取りたかったのでよかった」と安