人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けた人気芸人が、「全くのデタラメだった」というその内容を明かした。【映像】人気芸人を週刊誌が直撃取材した瞬間芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送。様々なバラエティ番組で活躍するお笑いコンビ・ザ・マミィの酒井貴士は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告白した