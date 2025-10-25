28日にデビュー3周年を迎える7人組アイドルグループ・Travis Japanが、11月1日に日本テレビ系で放送予定の音楽番組『with MUSIC』に全員そろって初出演することが決定しました。世界的人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演して大きな話題となり、圧倒的なダンススキルでワールドツアーも成功させ、2024年のブレイクタレントランキングでは堂々の1位となったTravis Japan。デビュー3周年を迎え、今回『wit