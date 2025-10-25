２５日のテレビ朝日「サタデーステーション」では、米価格に対する鈴木憲和農水大臣の方針について特集した。高市首相の所信表明演説では触れられなかったが、最新の米価格（１３〜１９日）は４２５１円で、５月に記録した最高値４２８５円に迫る勢いを見せている。鈴木大臣は２２日の就任会見で「国の責任は需給の安定。最後はマーケットで決まっていくと思いますし、生産者のみなさんが再生産可能な価格がまず一つの指標に