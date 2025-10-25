「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転負けで黒星発進。ソフトバンク・小久保監督は逆転を許した六回の場面を「ああいう形で阪神は戦ってきた」と振り返り、次戦を見据えた。初回に近藤の適時打で先制に成功するも、その後は阪神・村上の粘りの前に沈黙。１点リードの六回だった。近本が中前打を放つと、すぐさま二盗を許す。中野の三塁線への犠打は