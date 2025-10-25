レースのように繊細で、優雅な輝きを放つ新作ジュエリーが【DIOR】から登場しました。ムッシュ・ディオールのクチュール精神を継承し、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが手掛ける「クチュール ディオール」コレクションに加わった「アーシ ディオール」。ピンクゴールドとダイヤモンドが織りなす上品なデザインは、まるで光を纏うような美しさ♡ その