◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平投手は、中盤につかまり悔しい投球で黒星を喫した。6回6安打2失点、5奪三振。右腕は「結果がすべて。勝ち越されてしまったことがこういう結果になった」と唇をかんだ。5回まではテンポよく無失点投球を続けた。しかし、6回先頭の近本に中前打、中野の三塁線へのセーフティバントが内野安打などで無死二、三塁に。