◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ第2戦の予告先発が発表され、上沢直之が登板する。阪神はジョン・デュプランティエが先発する。日本ハム時代を含め、初の日本シリーズとなる上沢は「初の日本シリーズのマウンドを楽しみながらチームの勝ちにつながるピッチングをしたい。本拠地での試合なのでファンの皆さんに楽しんでもらえるような試合にしたいです」と意