◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転負けで初戦を落とした。有原航平が6回2失点で黒星。打線は1カ月ぶりに復帰した近藤健介が先制適時打を放ったが、その1点止まりだった。1点リードの6回は二つの盗塁を許し、逆転につなげられた。試合後、小久保裕紀監督は「（6回の）ワンチャンスは足を絡めながら。ああいう形で今年の阪神は戦ってきたんでしょう。あと