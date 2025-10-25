◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転負けで初戦を落とした。有原航平が6回2失点で黒星。打線は1カ月ぶりに復帰した近藤健介が先制適時打を放ったが、その1点止まりだった。試合後、小久保裕紀監督は「向こうはワンチャンスをものにして。最後いい粘りでしたけどね。ベンチには（捕手を除いた野手は）ダウンズしか残っていないところまでいきましたけど。