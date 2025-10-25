マレーシアを訪問中の高市首相とアメリカのトランプ大統領との電話会談が始まりました。首相就任後、初の電話会談となります。高市首相はASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などに出席するため、日本時間午後8時過ぎにマレーシアに到着しました。その後、日本時間午後10時半ごろから、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行っています。高市首相就任後、初の電話会談となります。両首脳は28日に日本で対面での首脳会談を控え