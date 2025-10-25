タレントのｍｉｓｏｎｏがジャーナリストの丸山ゴンザレス氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー」に出演し、浜崎あゆみとの秘話を明かした。周囲から「ｍｉｓｏｎｏぐらいじゃないこんなに可愛がってもえるの？」と言われるぐらい浜崎から寵愛されていた。当時、浜崎がファッションブランドをやっており「好きなだけ持っていっていいよ」とプレゼントされたという。さらに浜崎に「あゆさん、サング