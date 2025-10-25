お笑いタレント・東野幸治が２４日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。山里亮太に日テレ系「ＤａｙＤａｙ．」の内容について直接?ダメ出し?したと語った。一緒に出演するライブの告知をした流れで山里の話題を切り出した東野は「高市政権になって、組閣みたいなんがあって、なんかね賛否両論というか。『応援したい』とかっていう声と、一方で『ちょっと大丈夫？日本。戦争とかに巻き込まれんちゃう