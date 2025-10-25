◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の石井大智投手が、８回２死二塁から登板。１回１／３を投げて、セーブをマークした。過去に日本シリーズでセーブを挙げた阪神の投手は、１９８５年・第２戦の中西、２００３年・第５戦のウィリアムスの２人。石井は球団３人目となった。走者を背負った中での登板にも、石井は「準備はできていた。（走者が）『塁に出たら行く