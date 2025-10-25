「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日にみずほペイペイドームで開幕し、ソフトバンクは阪神との第１戦に１―２の逆転負けを喫した。初回に戦列復帰した近藤健介外野手（３２）の適時打で幸先よく先制するも、２回以降は相手先発・村上から追加点が奪えなかった。ホークス先発の有原は５回まで無失点に封じるも、６回に相手上位打線につかまり２失点。両軍とも鉄壁のリリーフ陣を誇るだけに、中盤に主導権を握られたのが