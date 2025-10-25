◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦阪神２―１ソフトバンク（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の中野拓夢内野手が、１点を追う６回無死二塁で三塁前に絶妙なバント安打を決めてチャンスを広げ、逆転劇を呼び込んだ。先頭の近本が中前安打で出塁し、自身の打席の初球にすかさず二盗。「近本さんが出た後にどうするかが自分の役割」という２番打者は、続く２球目をセーフティー気味にバント。三塁側に転がった打球はライン