◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・周東佑京が９回２死一塁、坂本誠志郎の打撃妨害で出塁した。日本シリーズでの妨害出塁はこれまで１９５１年青田（巨）、５３年簑原（南海）、５７年川上哲（巨）、７４年木俣（中）、９６年岸川（巨）の５人のみ。周東は６人目となった。