「ボクシング・１０回戦」（２５日、ビシュケク）元世界３階級制覇王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝が日本フェザー級７位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝に判定０−３でまさかの敗戦に終わった。カシメロは一時は井上尚弥との対戦も浮上した実力者ながら、その言動から“フィリピンの悪童”と呼ばれるハードパンチャー。昨年１０月の試合で体重超過し失格。１年ぶりの試合だった。直近でネリ、ピカソに連