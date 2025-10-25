バルセロナのFWラフィーニャがレアル・マドリーとのエル・クラシコを前に、怪我を再発させた可能性があるようだ。スペイン『アス』が報じている。現在ラ・リーガ2位のバルセロナは、26日の第10節で首位レアルの本拠地に乗り込む。両者の勝ち点差は「2」。勝てば順位が入れ替わる大一番となる。同紙によると、ラフィーニャは23日のトレーニング後に違和感を覚え、24日の練習を欠席。エル・クラシコ出場が完全に不可能になった