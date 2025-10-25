[10.25 セリエA第8節](エンニオ・タルディーニ)※22:00開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 31 鈴木彩艶DF 5 ラウタロ・バレンティDF 15 エンリコ・デルプラートDF 39 アレッサンドロ・チルカーティMF 8 ナウエル・エステベスMF 10 アドリアン・ベルナベMF 16 マンデラ・ケイタMF 24 クリスチャン・オルドニェスMF 27 サーシャ・ブリッチギーFW 9 マテオ・ペレグリーノFW 32 パトリック・クトローネ控えGK 40 エドアルド・コル