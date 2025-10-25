[10.25 プレミアリーグ第9節](スタンフォード ブリッジ)※23:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 23 トレボ・チャロバーDF 24 リース・ジェームズDF 34 ジョシュ・アチャンポンMF 7 ペドロ・ネトMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 20 ジョアン・ペドロMF 25 モイセス・カイセドMF 49 アレハンドロ・ガルナチョFW 38 マルク・ギウ控えGK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 4