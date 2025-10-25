[10.25 ブンデスリーガ第8節](ボルシアパルク)※22:45開始<出場メンバー>[ボルシアMG]先発GK 33 モリッツ・ニコラスDF 4 ケビン・ディクスDF 16 フィリップ・サンダーDF 17 イェンス・カストロップDF 20 ルカ・ネッツDF 30 ニコ・エルベディMF 6 ヤニク・エンゲルハルトMF 7 ケビン・シュテーガーMF 9 フランク・オノラMF 27 ロッコ・ライツFW 15 ハリス・タバコビッチ控えGK 1 ヨナス・オムリンDF 5 マービン・フリードリヒ