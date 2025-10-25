アルペンスキーW杯女子大回転第1戦を制したユリア・シャイプ＝25日、セルデン（ロイター＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は25日、オーストリアのセルデンで開幕して女子大回転第1戦が行われ、ユリア・シャイプ（オーストリア）が合計タイム2分16秒51でW杯初勝利を挙げた。ポーラ・モルツァン（米国）が0秒58差の2位で、ララ・グートベーラミ（スイス）が3位だった。（共同）