【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】長谷川唯の「絶品ダブルタッチ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“心臓”長谷川唯が、華麗なテクニックでチャンスを生み出し、ファンも酔いしれた。欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。前半をスコアレスで折り返すと後半開始直後、キ