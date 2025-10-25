声優・アーティストの千葉翔也が、9月13日（土）に東京国際フォーラム ホールCにて開催した＜千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」＞の模様をLIVE Blu-rayとして2026年1月14日（水）にリリースする。本ライブでは千葉翔也のソロアーティストデビューから発表した全16曲を披露。LIVE Blu-rayにもその楽曲すべてが収録されるかたちだ。オープニングを飾ったアルバム『Streak』のリード曲「Brightness」や、自らギターを手に持ち