モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が２５日にＳＮＳを更新。メガネショットを披露した。インスタグラムで「１人で撮ったわらわら」とだけ投稿。お団子ヘアにリムレスメガネをかけた姿をアップした。この投稿には「いろんなめるるがいっぱい」「神がかり的な可愛さ」「リムレスかわい〜」「インテリジェンス風」「髪型で秒殺」などの声が寄せられている。