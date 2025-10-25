巨人の岸田行倫捕手が２５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。キャッチボールなど軽めのメニューで調整。１１月６日から宮崎で始まる侍ジャパン強化合宿へ準備を進めた。今季はシーズン中盤から正捕手を勝ち取り、打率２割９分３厘、８本塁打、３９打点は全てキャリアハイ。盗塁阻止率４割１分９厘はリーグ２位と攻守で力を示した。侍ジャパンには捕手４人が選出されており、正捕手争いに期待がかかる。「しっかりそこで