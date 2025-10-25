◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・有原航平投手が先発して６回９０球を投げて６安打、２失点、５奪三振で敗戦投手となった。１―０と１点リードで迎えた６回、先頭の近本に中前安打。二盗を決められて無死二塁から中野の三塁前へのバント安打などで無死二、三塁とされた。ここで森下の遊ゴロの間に三塁走者が生還し、同点に追いつかれた。なおも１死