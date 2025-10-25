東レ静岡のSVリーグ25〜26レギュラーシーズン開幕戦は悔しい黒星発進となった。25日の東京GB戦はセットカウント0―2から追いつく粘りも及ばず、3―2のフルセット負け。ただ、劣勢の中で途中出場の守備的OH楠本岳（23）が攻撃でも輝きを放ち、ベテランS新貴裕（34）は軽快なトスワークでチームに流れを引き寄せた。V1リーグ時代から開幕戦は4連敗となったが、きょう26日の第2戦に向け光明が差す内容だった。レフト攻撃に対するS