「ボクシング・１０回戦」（２５日、ビシュケク）５８キロ契約で行われ、日本フェザー級７位で、亀田３兄弟のいとこ、亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が元世界３階級制覇王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝を判定３−０で下す金星をあげた。１回からカシメロが積極的に前に出てパンチをはなっていく展開。亀田はカウンターを狙っていく。２、３、４回もカシメロが前に出るが、亀田は打ち終わりを狙って返してい