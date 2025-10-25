◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神―ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）26日に行われる「SMBC日本シリーズ2025」第2戦の予告先発が発表され、阪神はジョン・デュプランティエ投手（31）に決まった。当初は村上とWエースを形成する才木の先発が有力視されていたが、助っ人右腕が敵地のマウンドに上がる。デュプランティエはCSファイナルステージでは登板機会がなく、18日に甲子園でライブBP（実戦形式の打