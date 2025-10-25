フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明治大）が完璧な演技を披露した。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯ではショートプログラム（ＳＰ）で首位発進を決めると、２５日のフリーでも安定したパフォーマンスを披露。冒頭の４回転ルッツを皮切りに、４回転トーループ―３回転トーループなどを着氷させた。１８３・９９点をマークし、合計２７８・１２点で優勝した。昨季のＧＰシリーズ中国杯に続き、２勝目