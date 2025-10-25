ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２５日、準優勝戦が行われた。赤岩善生（４９＝愛知）は準優１１Ｒに６号艇で出走。６コースのスローからバック３番手。２Ｍさばいて２番手に浮上すると、そのままゴールし優出切符をつかみ取った。レース後は「好みの足になっている。手前に持ってきて出足もしっかりきている」と満足そうな表情で舟足の説明をした。優勝戦は６号艇。すんなり６コースということはな