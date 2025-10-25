タレントのｍｉｓｏｎｏがジャーナリストの丸山ゴンザレス氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー」に出演し、島田紳助さんの近況を明かした。ｍｉｓｏｎｏは島田さんがＭＣを務めた「クイズ！ヘキサゴン?」（フジテレビ系）に出演し、バラエティータレントとしてブレークするきっかけとなった恩人でもある。島田さんが芸能界引退後、ｍｉｓｏｎｏのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し話題になった