◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）８回２死からマウンドにあがった石井が１回１／３を投げ、セーブを挙げた。これまで、阪神の日本シリーズでセーブを挙げた投手は１９８５年第２戦の中西２００３年第５戦のウィリアムスの２人のみ。石井は球団３人目となった。