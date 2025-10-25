◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の村上頌樹投手が７回６安打１失点と好投。日本シリーズ初戦で、チームを勝利に導いた。初回２死二塁。この日、左脇腹痛から復帰した４番・近藤に中前に運ばれて、先制を許した。だが、２回からはゼロを並べ、強力ホークス打線に追加点を許さなかった。試合後は、鳴りやまない大歓声に包まれて、お立ち台に登場。「初戦をと