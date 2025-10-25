今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEにインタビュー。5人体制で活動を再開させた、現在の心境を伺いました。再集結してからおよそ半年。日本最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演するなど、精力的に活動しているRIP SLYME。現在、2007年にリリースした楽曲『熱帯夜』が注目されています。TikTokを中心にその独特なリズムにあわせて踊る動画が数多く投稿され、SNS総再生数は