◇SMBC日本シリーズ第1戦ソフトバンク１―２阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクは逆転負けも近藤健介外野手（32）の復活という収穫があった。左脇腹痛でCSファイナルステージを欠場した天才打者だが、この大舞台で復帰すると初回2死二塁の場面で中前に先制タイムリーを放った。「しっかりスイングを仕掛けにいった中で、いいアプローチができた」と近藤は8回にも左中間を破る二塁打を放つなど2安打。