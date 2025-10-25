SMBC日本シリーズ第2戦の予告先発が発表された。ホームで黒星発進となったソフトバンクは今季12勝（6敗）を挙げた右腕・上沢。敵地で連勝を狙う阪神は今季6勝（3敗）ながらも、防御率1.39を誇るデュプランティエがマウンドに上がる。17日のCSファイナルS第3戦では日本ハムに6回2/3を7安打6失点と打ち込まれた上沢は巻き返しへ闘志。「初の日本シリーズのマウンドを楽しみながらチームの勝ちにつながるピッチングをしたい。