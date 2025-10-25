■プロ野球SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1−2阪神（25日みずほPayPay）2年ぶり3度目の日本一を目指す阪神がソフトバンクとの日本シリーズ初戦を逆転で制した。初回に先発の村上が4番・近藤に先制タイムリーを浴び先制を許すと、打線は有原の前に5回まで無得点と沈黙。それでも6回に近本、中野で無死二、三塁の好機をつくると、森下の遊ゴロ間、佐藤輝の右中間へのタイムリーツーベースで2点を奪い逆転に成功する。