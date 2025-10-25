◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、大事な初戦で逆転負けを喫した。打線は初回、1死一塁で一塁走者の周東佑京が二盗を成功させチャンスを拡大。その後2死二塁となり、この試合から復帰した近藤健介が村上頌樹の148キロ直球を中前にはじき返し、1点の先制に成功した。先発の有原航平は初回に2死二塁のピンチを招いたが、4番の佐藤輝明を空振り三振に仕留