◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ初戦はソフトバンクの本拠地、みずほペイペイドームで行われ、両チームのファン36882人が足を運んだ。シーズン中、ビジターチームの応援団は左翼スタンドの一区画のみだが、この日は左翼スタンド一帯に阪神ファンが陣取り、三塁側スタンドからバックネット裏まで多くの阪神ファンで埋め尽くされた。阪神がチャンスを作ると、ま