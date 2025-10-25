明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆常に小走りしているような忙しい一日になりそう。スケジュールがびっしり詰まっていて気が抜けない状態ですが、充実感でいっぱいになるでしょう。B型の運勢……★★★☆☆運気は好転しているものの、気持ちがついていかずに不安を覚えてしまうかも。心配な事があったら周囲に相談してみるとよいです。O型