◇フィギュアスケートGPシリーズ第2戦中国杯最終日（2025年10月25日重慶）男子フリーが行われ、SP首位の佐藤駿（エームサービス・明大）がフリーもトップの183・99点をマークし、合計278・12点で優勝した。冒頭の4回転ルッツを決めると、以降のジャンプも全て成功。ノーミスで演技を終え、歓喜のガッツポーズを見せた。山本草太（MIXI）は124・10点で合計211・67点として9位。ダニエル・グラッスル（イタリア）が合計269