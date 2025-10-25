◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク-阪神(26日、みずほPayPayドーム)日本野球機構(NPB)は25日、翌26日に行われる日本シリーズ第2戦の予告先発を発表しました。初戦を落としたソフトバンクは、上沢直之投手を先発起用。前回登板となった17日のCSファイナルステージ第3戦では、日本ハム打線の猛攻を浴び、7回途中6失点(自責点5)と乱調を見せていました。それでも今季は23試合の先発登板で1度の完投を含む12勝6敗、防御率2.74