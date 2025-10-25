阪神は２５日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―１で逆転勝利。２年ぶりとなる日本一奪回へ、まずは幸先の良いスタートを切った。初回に鷹の主砲・近藤に先制の適時打を許し、ゲーム中盤までスコアは０―１とビハインドを追うジリジリとした展開。戦局を動かしたのはやはり、虎自慢の看板打者たちだった。６回に先頭・近本が右前打で出塁すると、相手バッテリーの警戒をか