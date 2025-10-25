■ワンオペ家事育児で、ついに限界を迎え…あの夜から、私は少しずつ壊れていきました。夫と話すことはほとんどなくなり、家の中には沈黙だけが残りました。子どもと過ごす時間だけが心の支えでしたが、仕事と家事と育児を一人で抱える生活は限界に近づいていました。朝は6時に起きてお弁当を作り、洗濯物を干し、子どもを保育園へ。そのあと職場へ向かい、夕方には買い物と夕食の支度。夜は子どもを寝かせたあと、ようやく自分の