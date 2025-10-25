女優の山田杏奈が２５日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムで「映画『恋に至る病』昨日無事に公開初日を迎えました！ぜひ劇場でご覧ください」と告知して、ミニスカートが足が少し見える白の花柄のセットアップ姿をアップした。この投稿には「超絶かわいい！」「いつ見ても癒されます！」「いつも可愛いをありがとう」「とても素敵キュート」「天使」などの声が寄せられている。