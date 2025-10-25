◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほペイペイドーム）セ・リーグ王者の阪神がパ・リーグを制したソフトバンクに逆転勝ち。阪神の先発・村上が粘りの投球で７回６安打１失点にまとめて白星を挙げ、貢献ポイント３・２点でトップに立った。６回に決勝二塁打を放った佐藤輝は１・８点で２位。２安打と１番打者の役割を果たした近本が３位で、イニングまたぎでセーブを挙げた石井と１安打